Stop bombe su Gaza presidio al Comune di Montoro

appello urgente per la pace e la solidarietà, un invito a riflettere sull'importanza di proteggere le vite innocenti e sostenere con forza le iniziative di aiuto e dialogo. La voce di Montoro si fa sentire forte e chiara: è il momento di agire per un futuro di speranza e giustizia, perché nessuno merita di vivere sotto le bombe.

Tempo di lettura: 2 minuti Una voce forte e corale si è levata da Montoro, dove si è tenuto il presidio “Stop bombe su Gaza”, promosso dal consigliere comunale Anna Ansalone, dal Coordinamento locale del Movimento 5 Stelle e dagli attivisti del territorio, insieme all’onorevole regionale Vincenzo Ciampi. «I bambini devono giocare, non vivere sotto le bombe. Hanno diritto a ricevere aiuti umanitari, non a crescere tra le macerie. Questo è un genocidio che va fermato subito», ha dichiarato con fermezza Ansalone, rilanciando la proposta di aprire immediatamente un canale umanitario stabile per portare soccorsi, medicine e protezione ai civili palestinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Stop bombe su Gaza”, presidio al Comune di Montoro

