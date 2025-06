Stop al presidio solitario delle dighe | Due guardiani per la sicurezza

Il Partito Democratico di Sondrio accoglie con entusiasmo la recente decisione di Enel Green Power di sospendere il presidio solitario alle dighe di Trona, un passo importante per garantire maggiore sicurezza e tutela del sito. La nostra provincia si impegna ora a lavorare affinché venga ripristinato il tradizionale presidio con più guardiani, rafforzando così la protezione delle infrastrutture idriche vitali per tutti.

La segreteria provinciale del Partito Democratico plaude alla decisione di Enel Green Power di sospendere il presidio di un solo operatore alla diga di Trona, mentre sta già lavorando affinché venga ripristinato il presidio tradizionale. Il Pd della provincia di Sondrio accoglie con soddisfazione la decisione di Enel Green Power di sospendere, a partire dal 30 giugno, l’attuazione del presidio in singola per le dighe di Trona in Val Gerola oltre a quelle di Sardegnana, nella Bergamasca, e di Venerocolo, nel Bresciano, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di confronto con i territori interessati, i lavoratori, le rappresentanze sindacali e le istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it