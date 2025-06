Stop ai gettonisti e ferie | | Mancherà personale

L’estate porta con sé un clima di ferie e relax, ma anche una sfida senza precedenti per il sistema sanitario italiano. La cronica carenza di medici, aggravata dall’inevitabile assottigliamento del personale in vacanza, rischia di compromettere l’assistenza ai cittadini nei momenti di maggiore bisogno. Una situazione che richiede tempestivi interventi per garantire la salute di tutti, senza che le ferie diventino un ostacolo alla sicurezza sanitaria.

Sono sempre di meno i medici negli ospedali italiani. Una criticità non nuova, e legata all'annosa carenza di personale, ma con l'arrivo dell'estate e del caldo la situazione si preannuncia critica: la domanda di assistenza, infatti, aumenterà, mentre il numero dei camici bianchi in corsia e nei Pronto soccorso è destinato ad assottigliarsi ulteriormente per l'effetto 'ferie' ed anche per la scadenza del 31 luglio, termine in cui, avverte il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza Alessandro Riccardi, scadranno i contratti dei ' medici gettonisti', necessari per coprire turni ed assenze.

