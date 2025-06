Stezzano i colleghi ricordano la prof morta in un incidente in moto | Amava il suo lavoro

Nel ricordo affettuoso di una insegnante appassionata, gli amici e colleghi di Stezzano piangono la perdita della professoressa scomparsa in un tragico incidente in moto. La sua dedizione e il sorriso rimarranno indelebili nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La poesia dedicata a lei è disponibile sul sito dell’ITIS Paleocapa. La camera ardente sarà aperta sabato 14 giugno a Verdello, con i funerali fissati per lunedì 16.

IL LUTTO. La poesia sul sito dell'Itis Paleocapa. La camera ardente aperta sabato 14 giugno a Verdello. Lunedì 16 i funerali.

