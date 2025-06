stellar blade molte mod pubblicate fino a questo momento sono a contenuto erotico o pornografico

Con l’arrivo su PC di Stellar Blade, il mondo delle mod ha preso una piega inaspettata: oltre il 30% sono a contenuto erotico o sessualmente esplicito. La community si confronta tra entusiasmo e preoccupazioni, mentre il dibattito sulla rappresentazione e i limiti del modding si infiamma. Un fenomeno che fa riflettere sull’evoluzione dell’universo videoludico e sulle sue implicazioni. Ma quali sono le conseguenze di questa tendenza?

Con l’arrivo su PC, Stellar Blade ha visto esplodere il fenomeno delle mod, ma non esattamente nel modo sperato dagli sviluppatori. A pochissimi giorni dal debutto dell’action game di Shift Up su Personal Computer, oltre 100 mod su circa 300 pubblicate sono a contenuto erotico o sessualmente esplicito, un dato che sta generando un acceso dibattito tra fan, critici e stampa specializzata. Il personaggio di Eve, già discusso al momento dell’uscita per il suo design provocante, è diventato il fulcro di un’ondata di mod che puntano a spogliarla, vestirla in latex o inserirla in situazioni NSFW. Secondo un’analisi di PC Gamer, 41% delle mod presenti su Nexus Mods per Stellar Blade sono etichettate esplicitamente come “adulte”, e molte di quelle che non lo sono presentano comunque contenuti discutibili. 🔗 Leggi su Game-experience.it