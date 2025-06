Stellar Blade 2 il CEO di Shift Up conferma lo sviluppo e condivide la probabile finestra di lancio

Stellar Blade 2 si prepara a conquistare i fan con una nuova avventura ancora più coinvolgente. Dopo il successo della prima versione su PC, Shift Up conferma lo sviluppo del sequel, promettendo miglioramenti e sorprese che lasceranno il pubblico senza fiato. Il CEO Kim Hyung-Tae si è sbilanciato sulla finestra di lancio, alimentando l’attesa: l’uscita è prevista entro la fine del prossimo anno, pronte a rivoluzionare il genere.

Lo studio sudcoreano Shift Up ha ufficialmente confermato che Stellar Blade 2 è in sviluppo. Dopo il trionfo della versione PC del primo capitolo, che ha realizzato picchi sorprendenti su Steam, il CEO Kim Hyung-Tae ha rotto il silenzio, delineando i piani per il futuro del franchise. Il progetto era nato come semplice DLC, ma la sua crescita lo ha trasformato in un sequel a tutti gli effetti. L'obiettivo? Offrire un'esperienza più completa, soprattutto sul piano narrativo. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende. Ebbene sì, dopo il lancio iniziale su PS5, Stellar Blade è sbarcato appena pochi giorni fa su PC raggiungendo 180.

