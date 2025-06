Stefano Pioli e la fiducia nei giovani | il futuro della Fiorentina tra talenti emergenti

Stefano Pioli ha sempre creduto nel valore dei giovani, dimostrando di affidarsi al talento più che all’età. La sua fiducia nei talenti emergenti della Fiorentina ha ispirato una nuova generazione di calciatori pronti a fare la differenza. Dall’esordio di Sottil nel 2018 alle recenti promesse, Pioli ha costruito un legame profondo con il settore giovanile, svelando il futuro brillante della Viola. E il meglio deve ancora venire.

Non ha mai avuto problemi a dare fiducia ai giovani, anzi. Quello tra Stefano Pioli e i ragazzi che provengono dal settore giovanile è sempre stato un legame per certi aspetti spontaneo, figlio di una predisposizione da parte del tecnico nel privilegiare il talento a dispetto della carta d'identità. Basta pensare all'esordio di Riccardo Sottil ai tempi della sua prima avventura a Firenze per rendersene conto (allora - era il settembre 2018 - il figlio d'arte aveva soli 19 anni) oppure ai tanti baby valorizzati nel corso della sua lunga parentesi al Milan (con il mister emiliano hanno accumulato i loro primi minuti nei professionisti talenti come Chaka Traorè, Alex Jimenez, Kevin Zeroli e Jan-Carlo Simic, per non parlare del chiacchieratissimo Francesco Camarda che - proprio contro la Fiorentina - nel novembre 2023 ha fatto il suo esordio a 15 anni e 260 giorni diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A ).

