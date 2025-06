Start-up nel 2025 crescita record degli investimenti

Il primo semestre del 2025 segna un’epoca d’oro per le startup italiane, con una crescita record degli investimenti che conferma il rinnovato interesse degli investitori e la vibrante innovazione nel Paese. Con oltre 353 milioni di euro raccolti e un incremento del 39% rispetto all’anno precedente, il futuro delle startup italiane appare più promettente che mai. Questo trend positivo apre nuovi orizzonti di opportunità e crescita, consolidando l’Italia come hub fondamentale nell’ecosistema digitale europeo.

Il primo semestre 2025 segna una svolta per l’ecosistema delle startup italiane, che tornano protagoniste con una crescita significativa degli investimenti. Nei primi sei mesi dell’anno, le startup hanno raccolto complessivamente 353,4 milioni di euro attraverso 99 operazioni di finanziamento, registrando un incremento del 38,88 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati raccolti 254,5 milioni in 87 round. Lo rilevano i dati presentati al SIOS25 Summer tenutosi al Politecnico di Torino e raccolti nel paper di metà anno firmato StartupItalia That’s Round. Anche il numero delle operazioni è cresciuto del 13,79 per cento, segno di un rinnovato dinamismo del settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: crescita - investimenti - start - record

A2A: ricavi e investimenti in crescita grazie alle acquisizioni - A2A, la multiutility lombarda, ha registrato un primo trimestre positivo, evidenziando una crescita significativa dei ricavi e degli investimenti.

Come l'intelligenza artificiale ha già cambiato il modo di produrre, lavorare, comunicare. Un ciclo di webinar di Start Magazine ed ICINN. Il 9 giugno... Vai su Facebook

Oggi, durante la riunione del Collegio, abbiamo approvato tre iniziative molto importanti per costruire un’Europa più innovativa, connessa e protagonista nel mondo. ?Choose Europe to Start and Scale. Una nuova strategia per sostenere startup e scaleu Vai su X

Start-up, nel 2025 crescita record degli investimenti; Crescita record per le startup italiane nel 2025: investimenti aumentano del 38,88%; Crescita record per le startup italiane nel 2025: investimenti aumentano del 38,88%.

Crescita record per le startup italiane nel 2025: investimenti aumentano del 38,88% - Nel primo semestre 2025, le startup italiane registrano un aumento del 38,88% negli investimenti, trainate da medtech e AI. Come scrive msn.com