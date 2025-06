Starlink attiva la rete in Iran Cosa c’è dietro la mossa di Musk

In un gesto sorprendente, Elon Musk ha attivato la rete Starlink in Iran, rispondendo alle richieste di Mark Levin di "chiudere la bara del regime". Questa mossa strategica mira a garantire alla popolazione iraniana un accesso libero e sicuro ai canali di comunicazione digitale, potenzialmente influenzando le dinamiche sociali e politiche del paese. Ma quali saranno le conseguenze di questa audace iniziativa? Solo il tempo potrĂ svelarlo.

Poche ore dopo che il commentatore di Fox News Mark Levin si era rivolto a lui chiedendogli di “mettere i chiodi che chiudono la bara del regime iraniano”, Elon Musk ha annunciato di aver attivato la copertura di Starlink su tutto il territorio iraniano. La ratio dietro questa decisione sarebbe, appunto, quella di permettere l’accesso della popolazione persiana ai canali di comunicazione internet-based (social media, ma non solo) per favorire il diffondersi del malcontento nei confronti del regime degli ayatollah, considerato come il responsabile dell’escalation militare con Israele, e dunque die bombardamenti compiuti dalle forze di Tel Aviv contro siti civili e militari in Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net