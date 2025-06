Star Wars | La Lucasfilm svela la nuova strategia per i film della saga ed è perfetta

In un panorama in continua evoluzione, Lucasfilm svela la sua strategia vincente per i prossimi film della saga di Star Wars, dimostrando che la passione e l’innovazione sono più forti che mai. Nonostante le voci di un possibile ritiro, Kathleen Kennedy ribadisce il suo impegno presentando una rara anteprima di “Una Nuova Speranza” al BFI Film on Film Festival di Londra. Con queste mosse, si apre un nuovo capitolo epico...

Nonostante le voci di un imminente ritiro, la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, non mostra segni di voler rallentare. Anzi, ha appena rafforzato la sua posizione, presentando una rara e “straordinaria” copia del montaggio cinematografico di Star Wars: Una Nuova Speranza al BFI Film on Film Festival di Londra. Durante la sua permanenza nel Regno Unito, mentre il film Star Wars: Starfighter di Shawn Levy, con Ryan Gosling, si prepara per la produzione, Kennedy ha anche condiviso una nuova e promettente strategia per i futuri film dell’universo di Star Wars. E, a nostro avviso, la direzione intrapresa è assolutamente quella giusta per il franchise. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: La Lucasfilm svela la nuova strategia per i film della saga (ed è perfetta)

