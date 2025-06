Stalking e minacce al fratello per avere i soldi ora finisce in carcere

Un grave episodio di stalking e minacce al fratello ha portato alla drastica escalation: da domiciliari al carcere. La polizia di Formia ha eseguito la misura cautelare, arrestando un uomo di Napoli dedito all’uso di droga e responsabile di gravissimi atti nei confronti di un familiare, ormai insostenibili. La giustizia fa il suo corso, garantendo sicurezza e tutela ai cittadini.

Dai domiciliari al carcere: la polizia ha dato esecuzione a Formia alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, originario di Napoli e dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ritenuto responsabile di stalking ai danni di un familiare, fatti per i quali era già .

In questa notizia si parla di: carcere - stalking - minacce - fratello

