Stalking e minacce al fratello per avere i soldi napoletano finisce in carcere

Una vicenda drammatica che mette in luce i gravi rischi legati alla criminalità e alla tossicodipendenza. La polizia di Formia ha preso un uomo napoletano, colpevole di stalking e minacce al fratello per ottenere denaro, mettendo fine a una escalation di comportamenti violenti. Questa operazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi contro ogni forma di sopraffazione familiare e criminalità.

La polizia ha dato esecuzione a Formia alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, originario di Napoli e dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ritenuto responsabile di stalking ai danni di un familiare, fatti per i quali era già stato sottoposto a diverse.

Voleva soldi per la droga dal fratello commerciante a Napoli. Ai domiciliari nel Lazio, ha continuato a violare le prescrizioni e insultare gli agenti, fino a finire in carcere. Vai su Facebook

