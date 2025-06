Stadio pieno Messi ‘tornato’ meme e… Trezeguet | com’è andato il debutto del Mondiale per Club

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, il nuovo Mondiale per Club ha preso il via con un entusiasmo travolgente: stadio pieno, Messi ‘tornato’ sulle scene, meme divertenti e un debutto che ha acceso il cuore dei tifosi. Una sfida tra Leo Messi e l’Al Ahly che ha sorprendendo tutti, dimostrando ancora una volta il potere di questo torneo di catturare l’immaginazione globale. Ma com’è andata nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno ha debuttato il nuovo Mondiale per Club, con la partita inaugurale tra l'Inter Miami di Leo Messi e gli egiziani dell'Al Ahly. Una sfida iniziata con un pirotecnico spettacolo e lo stadio pieno (contro le previsioni della vigilia, che negli ultimi giorni parlavano di biglietti venduti a prezzi stracciati).

Cristiano Ronaldo: "Tante richieste, ma non sarò al Mondiale per Club. Io e Messi insieme? Difficile, ma non si sa mai" - Cristiano Ronaldo, la leggenda del calcio, ha recentemente annunciato che non parteciperà al Mondiale per Club con l’Al-Nassr, lasciando spazio a un mix di speranze e incertezze.

Calcio, senza reti l’esordio di Messi nel mondiale per club - (askanews) – Finisce senza reti la sfida inaugurale del Mondiale per Club, giocata nella notte all’Hard Rock Stadium di Miami tra la squadra di Messi e gli egiziani dell’Al Alhy. Come scrive askanews.it