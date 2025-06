Stadio pieno Messi ‘tornato’ meme e… Trezeguet | com’è andato il debutto del Mondiale per Club

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, il nuovo Mondiale per Club ha preso vita sotto luci accecanti e un pubblico entusiasta. L’attesa era palpabile, ma il debutto di Leo Messi con l’Inter Miami ha superato ogni aspettativa, regalando emozioni e spettacolo. Uno stadio gremito ha scritto un capitolo indimenticabile di questo torneo, dimostrando che il calcio può ancora sorprendere e unire. E il meglio deve ancora venire...

(Adnkronos) – Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno ha debuttato il nuovo Mondiale per Club, con la partita inaugurale tra l’Inter Miami di Leo Messi e gli egiziani dell’Al Ahly. Una sfida iniziata con un pirotecnico spettacolo e lo stadio pieno (contro le previsioni della vigilia, che negli ultimi giorni parlavano di biglietti svenduti per riempire le tribune ed evitare subito l’impressione di un flop). Il campo ha poi raccontato uno scialbo 0-0, con le squadre che si sono divise i compiti. Dominio africano nei primi 45 minuti, con tanto di rigore sbagliato da Trezeguet (o meglio, parato dal portiere degli americani Ustari, uno dei tanti argentini del gruppo). 🔗 Leggi su Seriea24.it

