Stacca la lingua a morsi alla compagna orrore ad Arezzo | bloccato dai passanti dopo il tentativo di fuga

Un episodio agghiacciante scuote Arezzo: durante una lite in piazza Guido Monaco, un uomo ha inferto un morso così violento alla compagna da staccarle la lingua, lasciandola gravemente ferita. Fortunatamente, i passanti sono intervenuti, bloccando l'aggressore e soccorrendo la vittima. Un fatto che evidenzia quanto la violenza domestica possa sfociare in gesti estremi, lasciando l'intera comunità sotto shock e con il fiato sospeso.

Le ha staccato la lingua con un morso durante un litigio in piazza, davanti a diversi testimoni. È accaduto nella notte ad Arezzo, in piazza Guido Monaco, dove una donna di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal compagno. Secondo quanto riferito da testimoni, tra cui una giovane che ha raccolto la parte di lingua recisa caduta a terra, l’uomo avrebbe morso la compagna con tale violenza da provocarle una mutilazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Arezzo e i carabinieri. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale aretino di San Donato, dove i sanitari sono riusciti a riattaccarle la lingua. 🔗 Leggi su Open.online