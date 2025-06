Squid Game 3 | il nuovo trailer ufficiale in italiano è dedicato ai giochi finali della serie Netflix

Il video è un'esperienza coinvolgente che mette subito in tensione, promettendo emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Con il ritorno di Gi-hun e sfide ancora più estreme, "Squid Game 3" si prepara a tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Preparati a scoprire cosa significa rischiare tutto in nome della sopravvivenza: il gioco sta per ricominciare!

È ufficialmente tempo di giocare per l'ultima volta ed anche questa volta la posta in palio è altissima. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Squid Game, la conclusione della serie coreana che ha ridefinito il concetto di thriller distopico in TV. I nuovi episodi debutteranno il 27 giugno, segnando il ritorno del giocatore 456, Gi-hun, in una spirale di vendetta, sacrifici e decisioni senza ritorno. Il video è volutamente criptico ma carico di tensione, lasciando intuire che i giochi finali metteranno alla prova non solo la sopravvivenza, ma anche l'umanità dei protagonisti.

