Squalifica Verstappen Max se la ride | F1 a bocca aperta

domandati quanto possa ancora durare questa fase di incertezza e tensione. Max Verstappen, simbolo di vittoria e determinazione, si trova ora a un bivio cruciale: riuscirà a riscoprire il suo spirito invincibile o il 2025 si trasformerà in un capitolo di sfide e rinascite? La Formula 1 ci riserva sempre sorprese, e questa stagione promette di essere più emozionante che mai.

Altro che consacrazione. Per Max Verstappen, il 2025 doveva essere l’anno della leggenda, quello in cui eguagliare Michael Schumacher con cinque titoli mondiali consecutivi. E invece la realtà racconta ben altro. La Red Bull non è più la macchina imbattibile degli ultimi anni, la McLaren domina con 5 vittorie di Oscar Piastri e una solidità mai vista, e il feeling tra Max e il team appare sfilacciato come non mai. A complicare tutto, ci si è messo anche un carattere mai troppo addomesticabile, che lo ha già portato a un passo da un clamoroso stop forzato. L’incidente con George Russell a Barcellona è stato il simbolo di questa involuzione: una manovra maldestra, giudicata pericolosa dai commissari, ha portato Verstappen a quota 11 punti di penalità sulla licenza, uno solo in meno rispetto al limite che comporta la squalifica automatica per un GP. 🔗 Leggi su Sportface.it