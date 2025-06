Squadre qualificate Mondiale per club 2025 | tutte le partecipanti

Sei curioso di scoprire quali squadre si sono qualificate per il Mondiale per club 2025? Dall’Europa all’Oceania, tutte le partecipanti stanno definendo il loro posto in questa entusiasmante competizione internazionale voluta dalla FIFA. Con la prima edizione prevista negli Stati Uniti dal 15 giugno, il conto alla rovescia è già iniziato: ecco le squadre che faranno la storia del calcio mondiale!

Dall'Europa all'Oceania, tutte le squadre che parteciperanno alla nuova competizione internazionale della Fifa: squadre qualificate Mondiale per club 2025 Scatta il conto alla rovescia per il Mondiale per club 2025, la nuova competizione internazionale per società voluta dalla Fifa, che avrà una cadenza quadriennale. La prima edizione si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno .

