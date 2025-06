Squadre giovanili da tutta Italia a San Salvo per il torneo Aqualand Abruzzo Mare e Monti

un’occasione unica di confronto, divertimento e crescita per i giovani talenti del calcio. Con entusiasmo e passione, le squadre si sono sfidate in partite emozionanti, lasciando un segno indelebile nel cuore di questa meravigliosa manifestazione. L’Aqualand “Abruzzo Mare e Monti” si conferma così come un punto di incontro imprescindibile per il futuro sportivo e umano dei nostri giovani atleti.

Si sono conclusi oggi, 15 giugno, presso il campo sportivo Vito Tomeo di San Salvo, gli ultimi incontri del torneo Aqualand “Abruzzo Mare e Monti”, l’attesissimo appuntamento di fine stagione che ha richiamato squadre giovanili di calcio provenienti da tutta Italia. L’evento ha rappresentato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Squadre giovanili da tutta Italia a San Salvo per il torneo Aqualand “Abruzzo Mare e Monti”

