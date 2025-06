Spotify migliora la gestione dei download per gli utenti Premium

Spotify rivoluziona l’esperienza degli utenti Premium con una funzione innovativa: ora puoi scaricare le playlist direttamente sul tuo smartwatch da remoto. Questa novità rende l’ascolto ancora più pratico e senza interruzioni, ovunque tu sia. Scopri come questa funzionalità trasformerà il modo di vivere la musica in movimento, offrendo libertà e semplicità senza precedenti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante novità.

Spotify sta lanciando una nuova funzionalità che consente agli utenti di scaricare da remoto le playlist sul proprio smartwatch L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Spotify migliora la gestione dei download per gli utenti Premium

