Sport in tv oggi domenica 15 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e non vuoi perderti neanche un attimo di questa domenica ricca di eventi, sei nel posto giusto! Dalla mobilitazione dei campioni nel tennis e nel ciclismo alle emozioni delle gare di motori e scherma, c’è davvero qualcosa per tutti. Scopri gli orari, i programmi e dove seguire in streaming le tue discipline preferite, perché oggi il divertimento sportivo è assicurato fino a sera. Il tutto, con un occhio sempre alla tua comodità!

Domenica 15 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen, il Giro del Delfinato ed il Giro di Svizzera, i motori con la Superbike e la F1, la scherma con gli Europei, il judo con i Mondiali, il volley con la Nations League, e tanto altro ancora. Per la Ferrari il momento della verità arriverà dalle ore 20.00, nella gara del GP del Canada. Il decimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Montreal: tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno accorciare il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri ed al britannico Lando Norris, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 15 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

