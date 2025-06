Sport e solidarietà per sconfiggere il cancro

Unisciti a noi in un evento straordinario, dove sport e solidarietà si fondono per combattere il cancro. Oggi, nel cuore di Palazzo dell’Arengo, dalle 9 alle 20, si svolge ‘Scocca le frecce contro il tumore’, una giornata dedicata alla speranza, alla forza collettiva e alla lotta condivisa. Perché insieme, possiamo fare la differenza: ti aspettiamo!

Sport e solidarietà si uniscono nel segno dell’iniziativa ‘ Scocca le frecce contro il tumore ’. Quella in programma oggi dalle 9 alle 20 nel giardino di palazzo dell’Arengo sarà un appuntamento voluto dal comune e rientrante nell’ambito della giornata nazionale dello sport. L’organizzazione è stata curata da Giuliano Scancella, tecnico federale internazionale di tiro con l’arco, con il prezioso contributo dell’Asd Arcieri delle Tre Vette. Il duplice obiettivo sarà scoprire il mondo del tiro con l’arco e raccogliere fondi per lo Iom che da sempre si preoccupa di fornire assistenza gratuita domiciliare ai malati oncologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport e solidarietà per sconfiggere il cancro

