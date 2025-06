Sport e dono | Gs Csi e Avis Morbegno celebrano i loro 70 anni

Un tripudio di emozioni e solidarietà ha caratterizzato i 70 anni di Sport e Dono Gs CSI e Avis Morbegno, unendo tante associazioni e realtà locali in un grande abbraccio dedicato alle persone. Questa festa memorabile ha rafforzato il valore della comunità, dimostrando che insieme si può fare la differenza. E questa celebrazione, ricca di entusiasmo e passione, segna solo l'inizio di nuovi progetti e iniziative per il futuro.

Per i suoi 70 anni, il Gs Csi Morbegno si regala un campionato italiano - Per i suoi 70 anni, il GS CSI Morbegno celebra con stile, ospitando per la prima volta il Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta giovanile.

Il 14 giugno a Morbegno festeggiamo i 70 anni di @avismorbegno e @csimorbegno con una giornata piena di sport, energia, allegria e solidarietà. Tante attività proposte per grandi e piccoli, per concludere con una cena in compagnia e dj s Vai su Facebook

