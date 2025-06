Spithill il signor America’s Cup che a nove anni costruì la sua prima barca e sfidò l’oceano

James Spithill, il celebre skipper australiano che a soli nove anni costruì la sua prima barca e sfidò l’oceano, è diventato una leggenda nel mondo della vela. Nato in una regione dove attraversare l’acqua è parte della quotidianità, ha conquistato le più prestigiose competizioni internazionali, come le World Series del 2012. La sua carriera è un esempio di passione e determinazione che potrebbe brillare anche a Napoli nel 2027. Spithill è...

Esquire si è tuffato nel mondo di James Spithill. È uno degli skipper più importanti al mondo che è nato in una zona dell'Australia dove anche per andare a fare la spesa si deve attraversare l'acqua. Forse lo vedremo protagonista a Napoli nel 2027. Sicuramente lo è stato nelle World Series del 2012. L'infanzia e la nascita di un velista. Spithill è cresciuto in un ambiente unico, a Pittwater, a nord di Sydney, un parco naturale completamente circondato dall'acqua e raggiungibile solo in barca. Questa condizione "isolana" ha forgiato il suo rapporto con l'acqua.