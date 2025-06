Spirit de Milan 10 anni sognando l’America a suon di swing

…fa di Spirit de Milan un luogo unico nel suo genere è la sua capacità di trasportarci in un’epoca d’oro, tra jazz e swing, senza mai perdere di vista il cuore pulsante di Milano. Dieci anni di emozioni, ricordi e passione, che continuano a far sognare chiunque varchi la sua soglia. Perché, in fondo, Spirit de Milan non è solo un locale: è un viaggio nel tempo, un’esperienza da vivere e rivivere.

Milano, 16 giugno 2025 – Des ann del sit to be. Qualcosa come tipo: dieci anni del locale dove bisogna andare. Slogan che già molto racconta dello Spirit de Milan. Sempre lì in bilico fra il dialetto e la città europea. Un po’ vintage e un po’ fighetto. Dove mangiare, bere con gli amici, vedere uno spettacolo. Ballare lo swing, ovviamente. Che con il suo bizzarro gusto da America anni 20 è stato il motore di tutto. Ma quello che francamente sorprende è che siano già passati dieci anni (2015, la stagione di Expo) da quando i soci Luca Locatelli e Sonia Simoni hanno fondato il locale in via Bovisasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spirit de Milan, 10 anni sognando l’America a suon di swing

