Spezia punta su Cedric Gondo | trattative in corso con la Reggiana

Lo Spezia ha messo gli occhi su Cedric Gondo. Il club ligure, arrivato fino alla finale per la Serie A poi persa con la Cremonese, vuole fare un paio di operazioni importanti per il reparto avanzato e ha chiesto informazioni all’entourage del giocatore per capire se vi siano margini di manovra per regalarlo a mister D’Angelo. L’ultima parola spetterĂ alla Reggiana che col giocatore ha ancora un accordo in essere fino al giugno del 2026 con un’opzione di estensione per un’ulteriore stagione. Se lo Spezia vorrĂ assicurarselo dovrĂ aprire il portafoglio e trattare col presidente Salerno e soci. Tutto dipende dall’entitĂ dell’offerta, perchĂ© pur non trattandosi di un vero bomber, Gondo ha dimostrato di essere un elemento importante in Serie B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it