Spazio ai giovani dall’ex Concerto al ’Ridotto’

spinto il mio impegno verso le nuove generazioni, credendo fermamente nel potenziale dei giovani come motore di cambiamento. Osimo si apre a un futuro ricco di opportunità e innovazione, dove ogni giovane può esprimere sé stesso e contribuire alla crescita della comunità . Con passione e dedizione, la neo assessora Tirroni punta a trasformare questa visione in azione concreta, perché il vero progresso nasce dalla forza delle nuove idee.

"Osimo è futuro" non è soltanto il titolo del capitolo del nostro programma amministrativo dedicato alle politiche giovanili ma racchiude in sĂ© il senso profondo delle deleghe che la sindaca mi ha assegnato: Infanzia e adolescenza, Scuola, Rapporti con le parrocchie e promozione della pace, Pari opportunitĂ ". Ad affermarlo è la neo assessora Simonetta Tirroni, new entry nella politica osimana. "Per formazione professionale e personale ho sempre partecipato alla vita politica di Osimo ma il mio impegno nella politica attiva è iniziato circa un anno e mezzo fa con la prima candidatura a sostegno di Michela Glorio nella sua lista ’Michela Glorio Sindaco’, grazie alla quale sono stata eletta consigliera e ho potuto vivere i 5 mesi di amministrazione Pirani nel gruppo di minoranza, un’esperienza che mi ha permesso di conoscere il funzionamento della macchina organizzativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it