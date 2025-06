Sparisce nel nulla a Montalto | l' appello per ritrovare Giulio 15enne scomparso da 5 giorni

La misteriosa scomparsa di Giulio, 15 anni di Perugia, ha suscitato preoccupazione e sgomento tra amici e familiari. Dopo cinque giorni di attesa e ricerche incessanti, l'appello per ritrovarlo sembra essere svanito nel nulla, lasciando tutti nel limbo dell'incertezza. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un lieto fine e nell'immediata riapertura delle indagini.

È scomparso Giulio, un ragazzo di 15 anni originario di Perugia. La mattina di martedì 10 giugno, intorno alle ore 11, il giovane si è allontanato volontariamente dalla Casa Famiglia di Montalto di Castro, dove era ospitato, facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento non si hanno più.

