Spacciatore in bici sotto i portici di via Marconi | la polizia lo arresta

Un'operazione tempestiva sotto i portici di via Marconi ha portato all’arresto di un 31enne tunisino, sorpreso a spacciare droga in bicicletta. La polizia, in azione per garantire la sicurezza della città, ha fermato l’uomo e sequestrato sostanze illegali. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio, assicurando Bologna sempre più sicura per i suoi cittadini.

Un 31enne di origine tunisina è stato arrestato nel pomeriggio di ieri in via Marconi, a Bologna, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato da una pattuglia della Volante San Francesco, in servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Spacciatore in bici sotto i portici di via Marconi: la polizia lo arresta

