Spaccia in scooter mentre il figlio minorenne lo aspetta dal barbiere | arrestato a Catania

A Catania, un episodio che mette in luce il lato oscuro delle strade cittadine: un uomo di 34 anni, mentre il suo bambino attendeva dal barbiere, si dedicava allo spaccio di droga in scooter. Fermato dalla polizia durante uno scambio, è stato trovato con marijuana e denaro contante. L’arresto momentaneo si è poi trasformato in libertà in attesa di giudizio. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sul ruolo della famiglia nella società moderna. Continua a leggere.

A Catania un uomo di 34 anni ha lasciato il figlio dal barbiere ed √® andato a spacciare in scooter. Fermato dalla polizia durante uno scambio di droga, √® stato trovato con marijuana e contanti. Arrestato, √® stato poi rimesso in libert√† in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scooter - figlio - barbiere - arrestato

Catania: lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare, 34enne arrestato dalla Polizia Ha lasciato il figlio minore dal barbiere ed è andato a spacciare a bordo del suo scooter, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia. Durante il pattugliamento nella zona del Vai su Facebook

Spaccia in scooter mentre il figlio minorenne lo aspetta dal barbiere: arrestato a Catania; Lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare erba, pusher 32enne arrestato in centro storico; Lascia il figlio minore dal barbiere e va a spacciare in scooter: arrestato.

Spaccia in scooter mentre il figlio minorenne lo aspetta dal barbiere: arrestato a Catania - A Catania un uomo di 34 anni ha lasciato il figlio dal barbiere ed è andato a spacciare in scooter. Scrive fanpage.it