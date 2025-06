Sovranità digitale | Un' architettura comune per proteggere i dati e rafforzare l' Europa

La sovranità digitale è il cuore pulsante di un'Europa forte e autonoma. Macchi sottolinea l'importanza di creare un’architettura comune per proteggere i dati strategici e potenziare la competitività continentale, riducendo la dipendenza da asset esterni. Con le fondamenta già posate dal Piano AI Continent Action Plan e dall'iniziativa AI Factories, è fondamentale accelerare e sostenere questi progetti per costruire un futuro digitale più sicuro e sovrano.

Macchi non dimentica il tema della sovranità digitale. "Bisogna creare un'architettura comune che permetta di proteggere i dati strategici e rafforzare la competitività europea, senza dipendere da asset esterni" e aggiunge che si tratta di un nodo "essenziale". Le basi però già ci sono: Il piano AI Continent Action Plan della Commissione Europea e l'iniziativa AI Factories. "Vanno nella giusta direzione ma devono essere accelerati e sostenuti a livello nazionale. Questo approccio consente di attivare collaborazioni tra fornitori europei di infrastrutture (come OVHcloud), player come Mistral, Domyn (FKA iGenius) e Aleph Alpha, startup e grandi attori internazionali, purché attraverso soluzioni sovrane e interoperabili" immagina il ceo di Accenture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sovranità digitale: Un'architettura comune per proteggere i dati e rafforzare l'Europa

