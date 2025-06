Sound & body healing – Benessere tra suono e movimento

esperienza unica che unisce il potere del suono e il movimento per il benessere totale. Sabato 26 luglio, lasciati trasportare in un viaggio di rilassamento profondo tra le dolci vibrazioni delle campane tibetane, gong e percussioni dal vivo, immerso nella magia degli ulivi. Scopri come questa pratica può rigenerare corpo e mente, ritrovando armonia e serenità in ogni respiro. Vuoi vivere anche tu questa trasformazione?

Sabato 26 luglio prova l'esperienza immersiva tra dolci esercizi di rilassamento posturale e suoni armonici di campane tibetane, gong e percussioni suonati dal vivo Ritrova il tuo equilibrio interiore immerso nella quiete degli ulivi. Cos'è il Sound & Body Healing? Sound & Body Healing è una.

