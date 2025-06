Sottorocona spiazza tutti | L' estate fa un passo indietro Quando torna la pioggia

che ci ricorda che l’estate può ancora riservare sorprese. Mentre il caldo sembrava voler dominare, Paolo Sottocorona ci avverte: il ritorno della pioggia e dell’instabilità meteo è dietro l’angolo, e ci invita a prepararci a qualche capriccio stagionale. L’estate, quindi, non ha ancora deciso di congedarsi: sarà un’altra stagione di sorprese?

L'ondata di caldo, che ha travolto nelle ultime settimane l'Italia, ha lasciato credere che l'estate fosse arrivata e che nessun passo indietro fosse in programma. Ma Paolo Sottocorona, in diretta su La7, ha annunciato il contrario: "Il maltempo, l'instabilità, ben presente anche al di là delle Alpi, si affaccia anche al di qua. E non tanto sulle zone di Nord-Ovest, dove c'è qualche schiarita, ma sulle parti di Nord-Est", ha detto. Un maltempo, quello che attendono l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Trentino, che "tende a scendere verso il Sud", ha precisato. Una situazione, quella anticipata questa mattina dal meteorologo, che "evolve in maniera preoccupante".