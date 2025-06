Sos differenziata Adesso c’è l’app che riconosce i rifiuti e aiuta a smaltirli

In un mondo che corre veloce, la corretta differenziata diventa più semplice e intelligente grazie a Junker, l’app che riconosce i rifiuti e guida il cittadino passo dopo passo. Sia a Busto Arsizio che in altri comuni come Fagnano Olona e Venegono Superiore, questa innovativa soluzione elimina dubbi e confusione, rendendo la gestione dei rifiuti un gesto quotidiano più consapevole e sostenibile. Agesp abbraccia il digitale per un futuro più verde…

Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata, né confusione per un cambiamento nei calendari della raccolta porta a porta. A Busto Arsizio, così come a Fagnano Olona e a Venegono Superiore, è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta 3milioni e mezzo di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti. Agesp ha deciso di dare una svolta digitale alle attività di informazione e di sensibilizzazione, adottando questa applicazione, che è presente in più di 3mila comuni italiani. Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida chiara e attendibile per differenziare senza errori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos differenziata. Adesso c’è l’app che riconosce i rifiuti e aiuta a smaltirli

