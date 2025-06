sorrentino viscerale da la grande bellezza a parthenope cronaca di una discesa agli inferi

potente impatto emotivo, trascinando lo spettatore in un viaggio tra bellezza e oscurità. Sorrentino, maestro del cinema italiano, riesce a trasformare ogni scena in un'opera d'arte che lascia il segno, sfidando le convenzioni e stimolando una riflessione profonda sulla condizione umana. La sua arte è un invito a guardare oltre la superficie, scoprendo ciò che si cela nei recessi più nascosti dell'anima.

Nel palmarès del regista Paolo Sorrentino compaiono Oscar, Nastri d’argento e David di Donatello. Non stiamo parlando di uno qualunque ma di un italiano di talento capace di distinguersi per impegno e qualità. La sua firma è, quasi sempre, garanzia di successo perché ogni opera è cesellata nei dettagli come fosse un libro ragionato. La provocazione è il suo tratto distintivo. Le sue immagini scuotono, intrigano, inorridiscono con tutto il loro magnetismo, il loro carico di significati nascosti, da leggere, interpretare. La noia decadente. Ci sono due pellicole di Sorrentino dalle quali emerge un mondo elitario, perduto nel suo declino intellettualista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it