Sorpresa Orcel | sventola una quota di Mediobanca E Nagel non ride

Nel mondo finanziario, sorprese e alleanze si intrecciano con crescente intensità. Orcel sventola una quota di Mediobanca mentre Nagel appare meno entusiasta. Unicredit si presenta compatta all’assemblea di Piazzetta Cuccia, votando per l’Ops su Banca Generali con l’1,9%. La sfida tra colossi si fa più accesa, e con Gae Aulenti schierata al fianco di Caltagirone, il futuro può davvero cambiare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa partita decisiva.

Unicredit si presenta all’assemblea di Piazzetta Cuccia, che vota per l’Ops su Banca Generali, con l’1,9% L’istituto: azioni di clienti. Per Generali Gae Aulenti si è schierata con Francesco Gaetano Caltagirone: ora può fare la differenza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sorpresa Orcel: sventola una quota di Mediobanca. E Nagel non ride

