Sony punta ad almeno un gioco single player importante all’anno e riconferma la strategia live service

Dopo un periodo segnato da incertezze, chiusure di studi e tagli al personale, Sony ha precisato che vuole tornare a dare prioritĂ ai giochi single player narrativi, pilastro storico del successo su PlayStation, senza però abbandonare i titoli live service. Ebbene sì, durante un recente incontro con gli azionisti, Hermen Hulst, CEO di PlayStation Studios, ha dichiarato che l’obiettivo è “pubblicare sistematicamente almeno un titolo di punta all’anno”, nel periodo piĂą favorevole e con il livello di qualitĂ che i fan si aspettano. Questa strategia riguarderĂ esclusivamente i titoli first party, ovvero sviluppati internamente da Sony, come nel caso del prossimo Ghost of Yotei, previsto per il 2 ottobre 2025 e realizzato da Sucker Punch. 🔗 Leggi su Game-experience.it