Sondaggio Ghisleri cosa pensano gli italiani su Hamas? Tutto torna

Gli italiani si mostrano profondamente coinvolti e divisi sulle tensioni mediorientali, con il 70% che percepisce un trattamento differente tra i conflitti israelo-palestinese e russo-ucraino, come sottolinea Alessandra Ghisleri sulla Stampa. Questa percezione riflette un senso di abbandono e di mancanza di intervento da parte dell’Europa, che ora si trova a un bivio cruciale. La domanda è: come questa opinione influenzerà le future scelte politiche e di sicurezza del nostro continente?

Ora che Israele ha attaccato l'Iran, si apre ufficialmente un altro fronte di guerra in Medio Oriente. Ancora una volta, senza che l'Unione europea a guida Ursula von der Leyen tocchi palla. Come spiega Alessandra Ghisleri sulla Stampa, "gran parte degli italiani è convinta che i governi europei e la stessa Ue non mettano sullo stesso piano i conflitti israelo-palestinese e russo-ucraino". Una questione di percezione, che si traduce nel 70% degli intervistati nel sondaggio realizzato da Only numbers per Porta a Porta che ritiene esista una differenza importante nell'approccio. Il 67,9% dei cittadini percepisce quindi un doppio standard nei principi dichiarati.

