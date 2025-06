Solstizio d' estate con il drum circle

Scopri l’energia vibrante del Solstizio d’Estate insieme al Fit Drum Circle, un’esperienza coinvolgente all’insegna della musica, del ritmo e della condivisione. Sabato 21 giugno 2025, a partire dalle 20:00 presso Villa Fiona, inizia con un delizioso apericena buffet (prenotazione obbligatoria entro il 19 giugno), per poi lasciarti trasportare dal battito dei tamburi e celebrare questa notte magica. Un momento unico per connettersi con la natura e con gli altri, un’occasione da non perdere!

Fit Drum Circle – Celebrazione del Solstizio d'Estate Data: Sabato 21 Giugno 2025 dalle ore 20:00 Programma: Ore 20:00 APERICENA BUFFET presso Villa Fiona con prenotazione necessaria e obbligatoria entro Giovedì 19. Ore 21:30 – 23:00 Celebriamo il Solstizio con il fit Drum Circle

