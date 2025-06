Soleil Sorge e l'ultima apparizione con sua madre in tv le parole sulla malattia di Wendy Kay

Il 2023 ha segnato un momento toccante e intenso per Soleil Sorge, quando con la madre Wendy Kay hanno condiviso, a Verissimo, la loro battaglia contro il cancro. Un ricordo che rimarrà nel cuore dei fan, testimoniando il coraggio e l’amore di una famiglia unita nelle avversità . La loro ultima apparizione in tv ha lasciato un messaggio di speranza e resilienza, ispirando chiunque si trovi ad affrontare sfide simili. Continua a leggere.

Soleil Sorge fu ospite di Verissimo nel 2023 con la madre Wendy Kay. Durante l'intervista con Silvia Toffanin, la sua mamma raccontò la sua battaglia contro il cancro. Quella è stata la loro ultima apparizione in tv insieme.

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Soleil Sorge, morta mamma Wendy. Il doloroso addio dopo la malattia: «Lasci un grande vuoto. Tornerò quando sarò pronta» - Soleil Sorge ha annunciato la morte della mamma Wendy, venuta a mancare oggi, 15 giugno, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Secondo msn.com