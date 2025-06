Soleil Sorge e l’addio alla mamma dopo la lunga malattia | Il tuo sorriso è con noi

Roma piange oggi Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. Con un messaggio toccante sui social, Soleil ricorda il sorriso che resterà per sempre vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta. La sua forza e il suo amore continueranno a vivere attraverso i ricordi e il sorriso della mamma. Un addio dolce e struggente che ci invita a riflettere sull’importanza dei momenti condivisi.

Roma, 15 giugno 2025 – “Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di averti nella loro vita”. Con un commovente post sul suo profilo Instagram, Soleil Sorge Stasi  comunica la morte della madre, Wendy Kay,  affetta da un cancro al seno. Kay, californiana, 59 anni, era malata da molto tempo. La malattia si era presentata una prima volta quando la modella e influencer italo-americana era una bambina. Poi c’è stata un seconda recidiva, e una terza. Soleil aveva parlato della paura di perdere la madre in un’ intervista del 2023 a Verissimo, dove era stata ospite proprio in compagnia di Wendy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Soleil Sorge e l’addio alla mamma dopo la lunga malattia: “Il tuo sorriso è con noi”

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

