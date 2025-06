Soleil Sorge dopo la morte della madre Wendy Kay | Mi commuove l'impatto che ha avuto nella sua vita

Il dolore per la perdita di Wendy Kay ha lasciato un vuoto profondo, ma il ricordo e l’amore verso di lei continuano a illuminare la vita di Soleil Sorge. Tornata sui social, Soleil ha condiviso un messaggio toccante che testimonia quanto sua madre abbia plasmato il suo percorso. La solidarietà ricevuta le ha dato una nuova speranza, ricordandoci che anche nei momenti più difficili, l’amore rimane la forza più potente. Continua a leggere per scoprire come Soleil affronta questa prova con coraggio e gratitudine.

Soleil Sorge torna sui social per ringraziare tutte le persone che le hanno mostrato la loro vicinanza dopo la morte di sua madre Wendy Kay. Con una IG story ha commentato: "La conferma del grande impatto che ha avuto mia madre nel corso della sua vita mi commuove".

Soleil Sorge, la dedica alla madre Wendy scomparsa - Soleil Sorge dedica un toccante pensiero alla madre Wendy, scomparsa dopo una lunga malattia. L'influencer ha condiviso un messaggio carico di emozione, riconoscendo in sua mamma la fonte di amore infinito, forza e ispirazione.

L'ex concorrente del Grande Fratello Soleil Sorge ha annunciato la morte della madre Wendy Kay, scomparsa a 59 anni a causa di un tumore.

