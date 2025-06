Soleil Sorge annuncia la perdita della sua amata mamma Wendy | Vi chiedo di rispettare il mio dolore

Il dolore di Soleil Sorge per la perdita della cara mamma Wendy Kay scuote il cuore di tutti noi. Con grande commozione, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha condiviso questa dolorosa perdita sui social, chiedendo rispetto per il suo dolore. In un momento così delicato, il suo messaggio ricorda quanto l’amore e il ricordo siano i fari che ci guidano nel buio.

Un dolore immenso ha colpito Soleil Sorge: l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha annunciato attraverso i suoi canali social la perdita della madre, Wendy Kay, con cui aveva partecipato insieme anche all’ottava edizione di Pechino Express. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Soleil Sorge annuncia la perdita della sua amata mamma Wendy: "Vi chiedo di rispettare il mio dolore"

In questa notizia si parla di: soleil - sorge - perdita - wendy

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Soleil Sorge annuncia la perdita della sua amata mamma Wendy: Vi chiedo di rispettare il mio dolore; Soleil sorge annuncia la perdita della madre Wendy Kay con un messaggio toccante sui social; Verissimo, Syria in lacrime: «La morte di papà è stato un momento difficile della mia vita, mi manca molto».

Soleil Sorge annuncia la perdita della sua amata mamma Wendy: "Vi chiedo di rispettare il mio dolore" - Un dolore immenso ha colpito Soleil Sorge: l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha annunciato attraverso i suoi canali social la perdita della madre, Wendy Kay, con cui aveva partecipato insieme ... Lo riporta comingsoon.it