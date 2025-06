Solaro uomo accoltellato in strada | grave 38enne

Una domenica drammatica a Solaro, dove un uomo di 38 anni è stato gravemente ferito da un colpo d'arma bianca in via San Giovanni. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ha scosso la comunità e sollevato domande sul motivo di questa violenza. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i soccorritori hanno immediatamente portato l’uomo in ospedale. La vicenda lascia aperti diversi interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza nel quartiere.

Un solo fendente, forse una coltellata, all'altezza dell'addome. Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di domenica 15 giugno, a Solaro (Milano). L'aggressione, con un'arma bianca, forse una lama, secondo quanto al momento sarebbe avvenuta in strada, in via San Giovanni.

