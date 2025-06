Softball | Bollate batte Macerata nel sabato di Serie A1 Colpo Pianoro

Il sabato di Serie A1 2025 di softball ha regalato emozioni e sorprese, con Bollate che rafforza la sua leadership e Pianoro che conquista una vittoria sorprendente contro Saronno. Una giornata intensa, dove le certezze si mescolano alle novitĂ piĂą inattese. Ma andiamo con ordine: la MFK, nonostante alcune difficoltĂ offensive, ha saputo imporsi in entrambe le partite, dimostrando carattere e determinazione...

Certezze e sorprese nel sabato dedicato alla Serie A1 2025 di softball. In una giornata in cui tutte le squadre della massima serie sono scese in campo, Bollate ha completato lo sweep  rimanendo saldamente in testa alla classifica. Ottima giornata anche per Pianoro, capace di sconfiggere una corazzata come quella di Saronno.  Ma andiamo con ordine. La MFK nonostante due match ad attacchi quasi fermi si è imposta in entrambi i casi, battendo Macerata prima 1-0, complice un punto siglato proprio nell'inning inaugurale e, successivamente, 2-0.  Importantissimo anche quanto fatto dalle Blue Girls che, dopo essersi inizialmente imposte sull'Inox Team per 4-5, hanno preso il largo nella seconda prova, stampando un sicuro 0-7.