Soccorso Alpino addestramento in quota sul Monte Bregagnino | tecnici in azione a 1400 metri

I tecnici del Soccorso Alpino si sono messi alla prova in un contesto naturale mozzafiato, affinando le proprie competenze in un ambiente realistico e complesso. La giornata di addestramento all’Alpe Rescascia ha rafforzato la preparazione delle squadre, fondamentali per intervenire con efficacia in situazioni di emergenza in quota. La passione e professionalità dimostrate testimoniano l’importanza di un impegno continuo per garantire sicurezza e salvataggio in ambienti montani.

Si è svolta ieri all'Alpe Rescascia, sotto il Monte Bregagnino, una giornata di addestramento organizzata dalla Stazione Lario Occidentale - Ceresio della XIX Delegazione Lariana, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas). L'attività , ambientata a quota 1400 metri nel territorio.

