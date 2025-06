soveco per ale domina varignano 5 2 terminetto inic finisce 1 1

Una sfida avvincente tra Soveco per Ale e Varignano, che ha visto emozioni e colpi di scena fino all'ultimo secondo. Con un inizio incisivo dei padroni di casa e un recupero sorprendente della Soveco, la partita si è infiammata grazie a giocate individuali di talento. Alla fine, la differenza è stata fatta dalla bravura di alcuni protagonisti, lasciando il pubblico desideroso di vedere il prossimo capitolo di questa battaglia sportiva. La passione e la determinazione non si sono fermate qui.

Varignano-Soveco Per Ale 2-5 Parte meglio il Varignano, che sblocca con Luporini, ma poi la So.Ve.Co Per Ale, di Mengali e Galligani prende il largo. Oltre al singolo del primo e la doppietta del secondo, c’è gloria anche per D’Alessandro e Lafashi. Nel mezzo il momentaneo 2-3 di Discetti. "Partita equilibrata, decisa da grandi giocate dei singoli. Il Varignano e’ molto forte" commenta Andrea Bonuccelli. Rammarico per Massimiliano Crivello: "Loro sono molto forti, ma noi non siamo stati da meno ed i nostri giovani li hanno messi in difficoltĂ . Sinceramente sul 2-3 ci ho creduto. Avremmo meritato il pareggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net