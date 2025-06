Siziano tragico incidente | muore motociclista di soli 20?anni

Tragedia a Siziano: un giovane di soli 20 anni perde la vita in un drammatico incidente sulla strada provinciale 205 “Vigentina”. La dinamica, ancora sotto verifica, vede il motociclista perdere il controllo della moto prima di sbattere contro il cordolo di una rotatoria. Un colpo durissimo per la comunità, ancora scossa da questa tragica perdita. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa terribile vicenda.

La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 20 di ieri, sabato, 14? giugno un giovane alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale 205 "Vigentina", nel territorio di Siziano (Pavia). La moto avrebbe iniziato a sbandare qualche decina di metri prima di una rotatoria, scivolando su un fianco per un lungo tratto prima di arrestarsi vicino al cordolo che separa le corsie. I soccorsi. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l'allarme. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma i sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, di soli 20?anni.

