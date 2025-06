Sinner una lezione ad Alcaraz | Quello di cui avevo bisogno

Jannik Sinner torna a dimostrare perché è uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale. A soli sette giorni dalla difficile sconfitta al Roland Garros, il suo spirito indomito e la capacità di rialzarsi sono un esempio per tutti gli appassionati. La sua scelta di tornare in famiglia, lontano dai clamori, rivela una maturità che lo rende ancora più forte. E questa volta, ha dato una vera lezione ad Alcaraz e ai suoi detrattori...

Torna a parlare Jannik Sinner, a 7 giorni dalla dolorosa sconfitta al Roland Garros. Ed è una dimostrazione della sua forza mentale, della sua capacità di rialzarsi subito, portare dentro le ottime cose e mettere da parte i rimpianti. Ed è anche una lezione ai detrattori che l'hanno preso in giro per aver preferito tornare a casa in famiglia, a San Candido, anziché andare a divertirsi per "staccare la spina" come ha fatto Carlos Alcaraz, volato a Ibiza tra mare e discoteca dopo il trionfo di Parigi. "E' stata una settimana molto tranquilla. Sono andato a trovare i miei genitori, abbiamo fatto una grigliata e mi sono trovato con i miei amici: abbiamo giocato un po' a ping pong, cose normali - dice Jannik in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport prima del torneo di Halle -.