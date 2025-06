Sinner il gatto la Panda | Ti facciamo una statua cosa sta succedendo

Il weekend di Jannik Sinner si tinge di sorprese e ironia, grazie anche al suo inaspettato alleato: il Pandino, la piccola Panda protagonista di un simpatico scambio tra sport e humor. Tra un colpo vincente e una risata, la scena si anima con il gatto “Sinner” (dal tedesco) e la mascotte insolita, creando un mix irresistibile di leggerezza e passione. In campo o fuori, la storia continua a sorprenderci…

Grazie al katze. Inteso come “gatto”, in tedesco. Il gatto di Jannik Sinner, insolito protagonista del weekend insieme al Pandino del numero 1 del tennis. Inteso stavolta come piccola Panda, l’utilitaria per eccellenza. La Volpe di San Candido è un po’ il Clark Kent dello sport mondiale. In campo, sul cemento ma pure sulla terra rossa e magari sull’erba di Wimbledon, è un Superman vestito talvolta in maniera altrettanto discutibile. Ma fuori, nella vita reale, è un ragazzo normale. Troppo normale. Per qualcuno uno “sfigato”. Un “montanaro”. E via di sfottò. SarĂ per quell’accento tedesco che lo fa sembrare così poco cosmopolita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it